ما هي مبادرة استبدال المكيفات؟

السومرية نيوز – دولي

انطلقت مبادرة استبدال أجهزة التكييف الشباك، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، وهي استكمال لمرحلة الإطلاق الأولي التي استهدفت 7 مدن رئيسية وانتهت بنجاح في نهاية عام 2023، وفقًا لبيان المبادرة.

الجهة المنفذة

وتقوم على إعداد وتنفيذ هذه المبادرة "المركز السعودي لكفاءة الطاقة"، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما يعكس جهود المملكة في تعزيز كفاءة الطاقة.

أهداف المبادرة

وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

ترشيد استهلاك الطاقة: تشجيع المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بأجهزة جديدة ذات كفاءة أعلى.

تحفيز المشاركة: تشمل المبادرة مشاركة أكثر من 50 تاجر تجزئة، و350 معرضاً، و4 مصانع وطنية.

آلية الاستفادة

تتيح المبادرة للمواطنين الاستفادة من عدة مزايا، تشمل: خصم بقيمة 1000 ريال من سعر المكيف الجديد، وتقديم خدمة التوصيل والتركيب مجانًا.

ويمكن للمواطنين زيارة أحد متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة أو الطلب إلكترونيًا من مواقع المتاجر.

وسبق أن نفذ المركز مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة في عام 2021، والتي استفاد منها حوالي 125 ألف مواطن.

كما انتهت المرحلة الأولية من مبادرة الاستبدال بنهاية عام 2023.

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وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتهدف إلى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في المملكة، ما يعزز الاقتصاد المحلي.

شروط استبدال أجهزة التكييف

للاستفادة من مبادرة استبدال أجهزة التكييف، يجب على المواطنين الالتزام بالشروط التالية:

1. عدم نقل الجهاز القديم: يجب أن يبقى جهاز التكييف القديم في موقعه الأصلي، حيث سيتم تركيب الجهاز الجديد في نفس المكان.

2. تسليم الجهاز بكامل مكوناته: يجب تسليم جهاز التكييف القديم بكافة أجزائه، بما في ذلك الكمبريسور والمحرك، ويجب أن يكون الجهاز في حالة جيدة.

3. عمر المكيف: يجب أن يكون عمر المكيف الحالي لا يقل عن 21 عاماً.

4. نوع المكيف: يجب أن يكون المكيف من نوع المكيفات المنفصلة (الشباك).

5. سعة المكيفات: تتراوح سعة المكيفات المشمولة في المبادرة بين 17,800 وحدة حرارية و24,200 وحدة حرارية.

كيفية التسجيل في مبادرة التكييف

للتسجيل في المبادرة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

ادخل على منصة المبادرة.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ادخل تاريخ ميلادك.

ادخل الرمز المرئي المطلوب.

تحقق من أهليتك للمشاركة في المبادرة.

كيفية معرفة استحقاق دعم المكيفات

للتقدم للحصول على دعم لاستبدال مكيف الهواء، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. ادخل على المنصة الوطنية لاستحقاق المكيفات.

2. اختر "مبادرة مكيف الهواء" من القائمة المتاحة.

3. استعرض الأسعار والموديلات المدعومة ضمن هذه المبادرة.

4. تعرف على المواقع والمنافذ المشاركة في تنفيذ المبادرة.

5. قدم طلبك للاستفادة من دعم استبدال مكيف الهواء الخاص بك.

6. اتبع جميع الخطوات والمتطلبات اللازمة لإتمام عملية الاستبدال.