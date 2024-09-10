الدفاع والخارجية توجهان دعوة للمواطنين بشأن مقابر المفقودين

وزارة الدفاع ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقية، الإخوة المواطنين في داخل العراق وخارجه من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين والكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية، جرّاء حرب الخليج الثانية 1991، للإدلاء بها من خلال الاتصال على الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه، وسيتم تخصيص مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات مُجدية.مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع (07901945476)البريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان (Hmr.dir@ucidn.iraq-mod.org)وزارة الخارجية العراقية (07901935622)(07901935623)(07704425086)السفارة الكويتية في عبر الرقم (07802604124)القنصلية الكويتية في أربيل عبر الرقم (07511745555)القنصلية الكويتية في عبر الرقم (07828000066)الرقم المجاني لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في (800222222).