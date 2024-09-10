"حكومتكم بخدمتكم".. شعار لا يتماشى مع الواقع

السومرية نيوز – محلي

يتفاعل الشارع مع شعار "حكومتكم بخدمتكم" بطريقة ربما تخالف توقعات من رفعه، فالشعار الذي يوحي بان ثمة خدمات كبيرة مقدمة، يشير مواطنون الى انه لا يمثل شيئا على ارض الواقع، فالعديد من الملفات ابرزها الكهرباء وصرف الدولار والازمة الاقتصادية لاتزال حديث الساعة.

ويتحدث اخرون بان ما اطلق من وعود بشأن مكافحة الفساد وتحسين واقع القطاع الصحي والتعليمي لم يتحقق حتى الان، فلا يزال الوضع على ما هو عليه بل ازداد سوءا حسب رأيهم

ورغم كل ما سبق لا يزال المواطن يترقب الخدمات الاساسية من الحكومة، التي ترتقي لتكون بحجم شعار "حكومة الخدمة" الذي رفع وبقي حبرا على ورق في العديد من الملفات التي ستطوى مع انتهاء عمر الحكومة.