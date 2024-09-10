ذوي ضحايا فاجعة الهارثة يطالبون حكومة البصرة بتنفيذ وعودها (صور)

وأفاد مراسل السومرية نيوز، ان "العشرات من ذوي ضحايا فاجعة تلاميذ قضاء الهارثة شمال نظموا وقفة احتجاجية لمطالبة حكومة العيداني بتنفيذ الوعود التي اطلقها في وقت الحادث، قبل 5 اشهر ببناء مدرسة وجسر للمشاة لتفادي حوادث السير المميتة قرب المدارس".وأضاف ان "المحتجون لوحوا بقطع طريق بصرة عمارة في حال لم تنفذ وعودهم".الصور ادناه: