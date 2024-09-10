التربية تحدد ضوابط الملاكات المختصة بتدريس المادة "الاخلاقية"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حددت وزارة التربية/ المديرية العامة للمناهج ضوابط وآليات تدريس منهج التربية الأخلاقية للمراحل كافة بعد تضمينها مع المواد الدراسية للعام (٢٠٢٤_٢٠٢٥ ) لكي تكون حصصاً إرشادية توجيهية قائمة على أساس التعلم النشط التفاعلي للحفاظ على القيم العراقية الأصيلة على ان لا تخضع هذه المادة إلى الاختبارات التحريرية أو الشفهية".وأضاف البيان، أنه "يختص معلم اللغة العربية أو مرشد الصف حصرا بتدريس المادة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولية، فيما يختص معلم الاجتماعيات حصرا بتدريس الصفوف الثلاثة الأخيرة (الرابع والخامس والسادس)".وأضاف البيان، "أما المرحلة الثانوية (المتوسطة والإعدادية) فيختص مدرس اللغة العربية أو الاجتماعيات بتدريس المادة وستضاف نقاط التدريس من قبل إدارة المدرسة والمشرف الى التقييم السنوي للملاكات المختصة بتدريس منهج التربية الأخلاقية".