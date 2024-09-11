جسر الجادرية الأشد.. قائمة بأبرز طرق بغداد المزدحمة الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، قائمة بأبرز الشوارع والتقاطعات المزدحمة في صباح اليوم 11 أيلول 2024، فيما يشهد جسر الجادرية ازدحاما شديدا وهو الأشد على صعيد ازدحامات الان.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



سريع وجسر الدورة



جسر وساحة الطابقين



جسر الجادرية وشارع قطر الندى ازدحام طويل وغير معتاد



شارع بور سعيد



ازدحامات متقطعة ومتناثرة في الكرادة



سريع الشعلة



نفق العلاوي وتقاطع النفق مع شارع 14 تموز



شارع يافا



شارع حيفا وشارع النصر



ساحة الطيران الى فلكة الخلاني



شارع النضال وشارع الوزارات



شارع الصناعة ومجسر الربيعي



مجسر فلسطين وشارع بور سعيد



شارع الجمهورية وشارع الرشيد وشارع الشيخ عمر



باب المعظم ازدحام بالكامل





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورةجسر وساحة الطابقينجسر الجادرية وشارع قطر الندى ازدحام طويل وغير معتادشارع بور سعيدازدحامات متقطعة ومتناثرة في الكرادةسريع الشعلةنفق العلاوي وتقاطع النفق مع شارع 14 تموزشارع يافاشارع حيفا وشارع النصرساحة الطيران الى فلكة الخلانيشارع النضال وشارع الوزاراتشارع الصناعة ومجسر الربيعيمجسر فلسطين وشارع بور سعيدشارع الجمهورية وشارع الرشيد وشارع الشيخ عمرباب المعظم ازدحام بالكامل