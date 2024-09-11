التعليم توافق على معالجة حالات الطلبة في الامتحانات التقويمية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تأكيدا على سياق المعالجات الممكنة تعضد مسار الامتحانات التقويمية المعتمدة وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي العبودي على معالجة حالات الطلبة في المراحل المنتهية بإضافة ٥ درجات لكل مادة تقويمية لغرض النجاح والتخرج بدلا من ٣ درجات إجمالية".وأضافت الوزارة، أن "الوزير وافق أيضا على معالجة حالات الطلبة في المراحل غير المنتهية بإضافة ٥ درجات لكل مادة تقويمية بدلا من ٥ درجات إجمالية لتغير الحالة إلى النجاح".وتجدد العالي والبحث العلمي التزامها بإجراءات جودة الاختبارات وتطوير سياقاتها بما يحقق أهداف المؤسسات الجامعية ورسالتها العلمية، بحسب