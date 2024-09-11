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بعد قرار القضاء بالتحقيق.. السومرية نيوز تنشر التسجيل الصوتي المنسوب الى رئيس هيئة النزاهة
محليات
السومرية نيوز – محلي
تنشر وكالة السومرية نيوز، التسجيل الصوتي المنسوب الى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى.
2024-09-11 | 11:14
2024-09-11T11:14:51+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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بعد قرار القضاء بالتحقيق.. السومرية نيوز تنشر التسجيل الصوتي المنسوب الى رئيس هيئة النزاهة
6,264 مشاهدة
السومرية نيوز
– محلي
تنشر وكالة السومرية نيوز، التسجيل الصوتي المنسوب الى
رئيس
هيئة النزاهة
حيدر
حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى.
واعلن
المركز الإعلامي
في
مجلس
القضاء الأعلى في وقت سابق، ان
رئيس
الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى
رئيس
هيئة النزاهة بالوكالة
حيدر
حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى.
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