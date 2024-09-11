بعد قرار القضاء بالتحقيق.. السومرية نيوز تنشر التسجيل الصوتي المنسوب الى رئيس هيئة النزاهة

– محلي

تنشر وكالة السومرية نيوز، التسجيل الصوتي المنسوب الى هيئة النزاهة حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى.

واعلن في القضاء الأعلى في وقت سابق، ان الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى هيئة النزاهة بالوكالة حنون والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى.