اول تعليق من النزاهة بعد قرار القضاء بالتحقيق مع تسريبات حنون

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية".وأضاف البيان، "في الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان وحكم القانون".ونوهت الهيئة، إلى "عقد مؤتمرٍ صحفيٍّ في مقرها غداً الخميس في الثالثة عصراً، وذلك بعد فعاليات المنتدى الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛ من أجل بيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف، وإطلاع الجمهور على الحقائق لا يحجبها غربال الفاسدين".