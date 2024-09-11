في بغداد.. اعتقال متهمين يمارسان "السحر والشعوذة"

أعلنت عمليات بغداد، مساء الأربعاء، عن اعتقال متهمين يمارسان "السحر والشعوذة"، فيما أشارت الى اعتقال أربع نساء لمخالفتهن شروط الإقامة.

وقال إعلام عمليات في بيان، "استكمالاً للعمليات الأمنية تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والأستقرار في مناطق العاصمة بهدف ملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة، تمكنت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية، ومن خلال تسيير الدوريات واجراء ممارسات امنية، من القاء على متهمين اثنين يمارسان اعمال "السحر والشعوذة" في الكرادة".

وأضاف أنه "تم ضبط ثلاث نساء أجنبيات مخالفات لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن "البتاوين" وسط العاصمة بغداد"، مشيرا الى "احالة الملقى عليهم الى المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".