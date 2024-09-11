العراق يجري اختبارا لطائرة مسيرة استطلاعية

أعلنت الداخلية، الأربعاء، عن إجراء اختبار لطائرة مسيرة استطلاعية لتجهيز قيادة قوات الحدود بها.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية العميد في بيان، "لدعم قيادة قوات الحدود بالتقنيات الحديثة، اجريت الأربعاء تجربة اختبار طائرة مسيرة استطلاعية بحضور قائد قوات الحدود ورئيس هيئة التصنيع الحربي وعدد من المختصين في الداخلية والهيئة".

وأضاف "تم اختبار مداها وقدراتها للرصد والمراقبة والاستطلاع لتجهيز قيادة قوات الحدود بها لرفع قدراتها القتالية وجاهزيتها في حماية الحدود العراقية".