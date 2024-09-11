بالصور من سامراء.. المواكب تتسابق لخدمة الزائرين

تشهد مدينة في محافظة صلاح الدين، تسابق مواكب الخدمة الحسينية لخدمة الزائرين.

ويواصل الزائرون من مختلف المدن القدوم الى مدينة لإحياء شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) توافق يوم غد الخميس.

الصور أدناه من إعلام العتبة العسكرية..