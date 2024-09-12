تفاصيل جديدة عن التعداد السكاني في العراق

ففي حين، أعربت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، عن تفاؤلها بمخرجات التعداد وما سيوفره من إحصائيات دقيقة عن مختلف الأنشطة، تباشر محافظات إقليم عمليات الحزم والحصر والترقيم خلال الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.وقال نائب لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد البلداوي، إن "الإحصائيات الدقيقة التي سيوفرها التعداد السكاني، ستشخص الفجوات التنموية، مما سيسهل عملية تحليلها وإيجاد الحلول والخطط الستراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي"، منوها بأن "التعداد يستهدف البشرية والموارد الموجودة وسيفرز طبيعة السكان والتركيبة الديموغرافية، فضلا عن تحديده أعداد المساكن والمزارع والمعامل والأعمال التجارية".وأضاف البلداوي، أن "الدولة الآن بدأت الخطوة الأولى بوضع الخطة الخمسية التي أعلنت، فضلا عن خطة للتنمية 20 / 30 التي يجب الالتزام بها وبمحاورها".وتابع البلداوي بالقول: في حال عدم وجود تعداد حقيقي أو توفر بيانات حقيقية، فمن المؤكد أن تكون هناك مشاكل تنموية على مستوى قطاعات التربية والتعليم والصحة والصناعة والتجارة، لافتا إلى وجود نقص في عدد الجامعات والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى أزمة السكن، وذلك بسبب الاعتماد على إحصائيات غير دقيقة.وفي السياق ذاته، تباشر محافظات إقليم عمليات الحزم والحصر والترقيم خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال وكيل وزارة التخطيط، هيئة الإحصاء وكالة في الإقليم، سيروان محمد، إنه حصل تأخير في بدء الدورات التدريبية للعاملين بسبب إجراءات مالية وإدارية بحتة، بالتنسيق مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في ببغداد.وأضاف، أن أيام الحزم والحصر والترقيم في الإقليم لا تأخذ وقتاً كما في باقي المحافظات، لما لها من علاقة بعدد الوحدات المشمولة بذلك في والسليمانية وزاخو وسوران وحلبجة بحسب الخرائط الموجودة والصور الفضائية، مشيرا إلى وجود عدد كاف من العدادين لينهوا العمل خلال 45 ـ 50 يوما لتعويض المدة التي تأخرت تلك العمليات.وبين، أن العمل يجري بالتوازي مع ما يجري في باقي المحافظات، بهدف البدء الفعلي بعملية التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر في العشرين من الثاني المقبل.وأوضح، أن عملية الحزم والحصر والترقيم ستجري خلال الأيام المقبلة بعد وصول الأجهزة اللوحية "التابلت" إلى الإقليم.