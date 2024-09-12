بعد إنجازها التاريخي.. رئيس مجلس القضاء يكرم اللاعبة نجلة عماد (صور)

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان القضاء الأعلى القاضي أستقبل الخميس اللاعبة نجلة عماد بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة ضمن دورة الالعاب البارالمبية المقامة في باريس للعام الحالي.وبحسب البيان، كرم المجلس، اللاعبة نجلة عماد تثمينا لفوزها ورفع اسم في المحافل الدولية.الصور ادناه: