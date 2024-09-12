تدهور قطاع الكهرباء.. وعود في مهب الريح ومليارات ضائعة لعقود من الفساد

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يتحدث عن "خطة الانتصار": تدفع روسيا لإنهاء الحرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تدهور قطاع الكهرباء.. وعود في مهب الريح ومليارات ضائعة لعقود من الفساد

محليات

2024-09-12 | 05:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تدهور قطاع الكهرباء.. وعود في مهب الريح ومليارات ضائعة لعقود من الفساد
1,135 مشاهدة

السومرية نيوز - محلي
يعدّ موضوع سوء الكهرباء في العراق من أبرز التحديات التي يواجهها البلد منذ سنوات طويلة، حيث تعود المشكلة في العراق إلى عدة أسباب، منها تدهور البنية التحتية نتيجة الحروب المتكررة والعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على العراق في تسعينيات القرن الماضي.

كما أن الفساد الإداري وسوء التخطيط والإدارة ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الأزمة.
 
الأسباب الرئيسية لسوء الكهرباء:
 
1. البنية التحتية المتدهورة: الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) والغزو العراقي للكويت (1990) وما تلاها من ضربات جوية أثناء حرب الخليج الثانية دمرت محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع.
 
2. الفساد المالي والإداري: تعد مشكلة الفساد في العراق من العوامل التي أعاقت مشاريع تطوير قطاع الكهرباء. تُرصد ميزانيات ضخمة سنوياً، ولكن سوء إدارة الموارد وفساد بعض المسؤولين حال دون إنجاز المشاريع.
 
3. زيادة الطلب على الكهرباء: تزايد عدد السكان في العراق وارتفاع مستويات المعيشة زادا من الطلب على الطاقة، مما أدى إلى تجاوز قدرات محطات التوليد الموجودة، خصوصاً في فترات الصيف الحارقة التي تزيد فيها معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية.
 
4. التحديات الأمنية: تعرّضت بعض محطات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة لهجمات من الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق الشمال والغرب. وهذا أثر سلباً على استمرارية إمدادات الطاقة.
 
تأثيرات سوء الكهرباء:
 
- التأثير الاقتصادي: ضعف الكهرباء يعيق النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والتجارة. يعتمد الكثير من المواطنين على مولدات الكهرباء الخاصة، مما يزيد من التكاليف.
 
- التأثير الاجتماعي: أدى انقطاع الكهرباء المتكرر إلى تدني جودة الحياة اليومية للمواطنين، خاصةً في فصول الصيف، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة جداً.
 
كما يعد ملف فساد عقود الكهرباء من أبرز الملفات التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والخدماتية في البلاد منذ عام 2003، حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لإصلاح قطاع الكهرباء وتطويره، إلا أن المشكلة ما زالت مستمرة مع انقطاع متكرر في التيار الكهربائي، خصوصًا خلال فصل الصيف.
 
وتشمل بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالفساد في هذا القطاع:
 
1. سوء إدارة الأموال: تم تخصيص ما يقارب 60 مليار دولار منذ 2003 لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء، إلا أن النتائج على أرض الواقع لم تكن ملموسة بالشكل المطلوب. الأموال المخصصة غالباً ما يتم إساءة إدارتها أو تحويلها لمشاريع وهمية.
 
2. العقود الوهمية أو المبالغ فيها: تم توقيع العديد من العقود مع شركات دولية ومحلية لبناء محطات توليد الكهرباء وصيانة الشبكات، لكن العديد من هذه المشاريع إما لم يتم تنفيذها أو تم تنفيذها بشكل غير كامل. الكثير من هذه العقود مشبوهة بسبب الشبهات حول تضخيم قيم العقود للحصول على رشاوى أو تمريرها لأطراف غير مؤهلة.
 
3. التواطؤ السياسي: هناك اتهامات متكررة بأن شخصيات سياسية بارزة لها دور مباشر أو غير مباشر في الاستفادة من هذه العقود، إما عن طريق منح العقود لشركات تابعة لأقارب أو حلفاء سياسيين، أو من خلال تقاسم الأرباح الغير مشروعة.
 
4. انقطاع التيار الكهربائي: رغم كل الأموال التي تم إنفاقها، ما زال العراقيون يعانون من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي، وهو ما يزيد من سخط الشارع العراقي ويثير تساؤلات حول مصير الأموال الطائلة التي صرفت على القطاع.
 
وتقول عضو لجنة الكهرباء والطاقة ذكرى الرديني لـ السومرية نيوز، ان "مشكلة الكهرباء ليست جديدة فهي مشكلة منذ التسعينات، حيث ان هناك عجز بكمية الطاقة المنتجة لتغذية المناطق"، مبينة ان "المجتمع توسع مع زيادة العشوائيات وارتفاع درجات الحرارة العالية التي تقلل كفاءة الطاقة".
 
كما يؤكد خبير طاقة بلال خليفة لـ السومرية نيوز، ان "اسباب التردي الطاقة الكهربائية كثيرة، وان احد الاسباب المهمة هو الزيادة السنوية الكبيرة على الطلب لكهرباء والتي تصل بحدود اكثر من 1000 ميغاواط سنويا وهو يشكل تهديدا وتحديا كبيرين"، مبينا انه "عادة ما يتم الاهتمام بقطاع واحد من القطاع الكهربائي وهو قطاع التوليد مع عدم عدم الاهتمام بباقي القطاعات مثل قطاع النقل والتوزيع".
 
واضاف ان "احد المشاكل الرئيسية المهمة للطاقة الكهربائية هو قطاع التوزيع لما فيه من ضياعات والخسائر الكبيرة بالطاقة الكهربائية"، مشيرا الى ان "محطات الطاقة الكهربائية تعمل على وقود الغاز وانتاج العراق من الغاز يصل الى 2800 مليون قدم مكعب قياسي الذي يتم استغلاله 1800 مليون قدم مكعب قياسي وهو غير كاف لتوليد الطاقة الكهربائية بالعراق".
 
وشدد على "ضرورة الاهتمام بالطاقة المستجدة وهي الطاقة الشمسية واهمية نصب وحدات توليد طاقة كهربائية منزلية"، مؤكدا "اهمية استيراد مواد منظومات الطاقة الشمسية وتشجيع على اطلاق قروض ميسرة وطويلة الامد للمواطنين".
 
واكد ان "الجباية تشكل 10 بالمئة من مقدار الانفاق العام على وزارة الكهرباء"، لافتا الى "ضرورة استحصال الايرادات لوزارة الكهرباء من المواطنين".
 
ولا تزال أزمة الكهرباء في العراق قضية معقدة تحتاج إلى حلول جذرية واستراتيجيات متكاملة تشمل الإصلاحات الهيكلية ومكافحة الفساد وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

>> انضم الى السومرية على واتساب 

محليات

خاص السومرية

كهرباء

ضياع

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
Play
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
بعد التحري
Play
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
Play
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
Play
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
Play
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Play
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Morning Live
Play
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
Play
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
Play
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
Play
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
عشرين
Play
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
Play
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
جات بالليل
Play
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
Play
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
Play
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
بعد التحري
Play
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
Play
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
Play
11-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
Play
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Play
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Morning Live
Play
Morning Live
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
Play
القروض المادية تحل ازمة وتفتح عشرات الازمات غيرها - حلقة ١٠٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
Play
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
Play
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
عشرين
Play
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
Play
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
جات بالليل
Play
جات بالليل
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
Play
توقعات مباراة العراق والكويت 10-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-10
اخترنا لك
السجن 10 سنوات بحق 3 تجار مخدرات في ديالى
06:18 | 2024-09-12
الاعدام بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم "112" كيلو غرام من الممنوعات
06:07 | 2024-09-12
رئيس مجلس القضاء يتبرع ببناء منزل وتجهيز صالة رياضية لنجلة عماد
06:04 | 2024-09-12
القضاء يعاقب "فارس صكاركم" بالسجن سنة واحدة
05:48 | 2024-09-12
توجه جديد لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات بصفة عقود
05:31 | 2024-09-12
حنون يشكر القضاء لمباشرته التحقـيق في المقاطع الصوتية المنسوبة له
04:23 | 2024-09-12
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.