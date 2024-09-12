توجه جديد لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات بصفة عقود

وكانت قد أعلنت في حزيران الماضي، إكمال إجراءات إرسال أسماء مستفيدي الحماية بواقع 37 ألفاً للذين تتراوح أعمارهم من (18 – 25) سنة، لتحويلهم إلى عقود على ملاك .وقالت عضو اللجنة زينب الجياشي، إن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع على تحويل فئات عمرية من مستحقي الرعاية الاجتماعية، إلى وزارتي البلديات والتربية ودوائر المحافظات وباقي وزارات الدولة بصفة عقد"، على غرار الإجراءات التي حصلت مع وزارة الداخلية، وذلك للاستفادة من الطاقات الشبابية وتسخيرها للعمل في القطاعات العامة في الدولة، مشيرة إلى قاعدة الشمول برواتب الإعانة .وأضافت الجياشي، أن اللجنة بصدد تشريع قانون العمل النقابي لقطاع العمل، منوهة بأن القانون تمت قراءته قراءة أولى، والآن هو في طور القراءة الثانية، وذلك لحل النزاعات التي حصلت بين اتحادات العمال والنقابات.ولفتت عضو اللجنة النيابية، إلى أن "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني أنجزت العديد من القوانين التي هي على تماس مع حياة المواطنين، فضلا عن فتح آفاق واسعة لضمان حقوق العمال"، بحسب صحيفة الرسمية.