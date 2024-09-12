القضاء يعاقب "فارس صكاركم" بالسجن سنة واحدة

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كشف قضائي، الخميس، عن صدور حكم بالسجن سنة واحدة بحق المدعو "فارس صكاركم" بعد اعتقاله من قبل لجنة المحتوى الهابط في .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد إجراء لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، والقاء من قبل القوات الأمنية، أصدر القضاء حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة على المدعو (فارس صكاركم)".وأعلنت في 18 آب 2024، أنه من خلال إجراءات لجنة المحتوى الهابط في الوزارة تم على المتهم (فارس عبد السادة) الملقب (فارس صاكركم) في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، بعد ظهوره بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجاوز على الكتب السماوية والمعتقدات الدينية ويتلفظ بكلمات نابية وغيرها ويسيء الى المواطنين بكلمات غير أخلاقية.