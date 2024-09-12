السجن 10 سنوات بحق 3 تجار مخدرات في ديالى

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم كيلو ونصف و11 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".