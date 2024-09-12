افتتاح الدورة الـ 25 لمعرض بغداد الدولي للكتاب

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن " البدراني افتتح الدورةَ الـ25 لمعرضِ الدوليَ للكتاب، للفترةِ من 12 أيلول الجاري وحتى 22 منه، على أرضِ معرضِ بغداد، برافقة وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، ووزير والرياضة المبرقع، ومحافظ عبد المطلب العلوي".وقال البدراني، خلالَ مراسيمِ الإفتتاح، مُمَثلاً عن الوزراء، بحسب البيان، إن "رئيسَ الوزراءِ شياع السوداني شرّفني بالنيابةِ عنه بافتتاح المعرض الذي يحمل معانٍ كثيرة"، لافتاً الى أن "معارضَ الكُتب تُعدُّ حقولَ العقولِ بفكرها وإبداعها وتأملاتها، بفضلِ المُنظّمين الذين يجمعون عقولٍ مختلفة في رفوف متقابلة، لنأخذ منها ما نشاء وما نريد".وأضافَ، خلال الإفتتاح الذي ضمَّ ايضاً عدداً من الوفود العربية والاجنبية، أنه "عندما نطوف في معرض الكتاب نستحضر عقولاً كثيرة، سهرت تحملت وغاصت في بحر الفكر، لتخرج أفضل ما عندها من الجواهر وتضعه في غلافين وتقدمه هدية للأخرين".وجالَ البدراني، وفق البيان "في أروقة المعرض، مُعرجاً على أجنحة دور نشر الوزارة، مشيداً "بحسن تنظيمها ومشاركة الواسعة بهذا الكرنفال الثقافي الأدبي الفكري بدورته الـ25".