تحذير من حرب جديدة "تطال الجميع".. دعوة لقوانين أكثر صرامة تنقذ العراقيين

وقال الموسوي، في حديث لنشرة السومرية، إن "نحن الآن في حرب جديدة وهي حرب التسريبات والتجسس"، معتبراً ذلك "ضريبة التكنولوجيا وهي نتيجة طبيعية بسبب غياب القوانين والإجراءات الصارمة"، مشدداً على ضرورة "إقرار قوانين واتخاذ إجراءات تواكب التطورات التكنولوجية الحالية".وبشأن التسريبات الصوتية تنشر مؤخراً، أشار إلى أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرت إمكانية لكشف الصوت المزيف من الحقيقي".وحول ما اذا كانت هذه التقنيات كافية لوقف عمليات التجسس أو تزييف الأصوات، بين الموسوي، إلى أن "استحالة هذا الأمر، فالذكاء الاصطناعي يجعلك تكشف ما اذا كان الصوت قد خضع للتلاعب أم لا، لكنه لن يستطيع أن يمنع وقوع عمليات التزييف والتجسس".وشدد على ضرورة، أن "تكون هنالك إجراءات قضائية صارمة بحق مسربي التسجيلات الصوتية للمكالمات"، مردفاً: "هيئة الاعلام والاتصالات لم تأخذ دورها في محاسبة مروجي الترندات".