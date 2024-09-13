تحذير رسمي من اندثار "الأقيصر" في العراق

– محلي

حذرت وزارة الثقافة، من اندثار الاثار بسبب التغيُّر المناخي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهيأة العامة للآثار والتراث في والسياحة الآثار وبالتعاون مع فريق التغيُّرات المناخية، تدرس تأثيرَ التغيَّراتِ المناخية والتطرفات المرتبطة بها على الآثار وقد اتَّخذتْ من موقع" الأقيصر الآثاري" نموذجاً لهذا التأثير".

وأكدَّ مديرُ عام دائرة ِ قصر رئيسُ فريق التغيَّرات المناخية في منتصر صباح الحسناوي خلال زيارةٍ ميدانيةٍ تفقديةٍ للموقع الآثاري "أهمية حماية التراث الحضاري العراقي من تأثير المخاطر المرتبطة بالتغيّر المناخي عن طريق تطوير إستراتيجيات التكَّيف للحفاظ على الممارسات الثقافية والمواقع الآثارية والتراثية في البلاد".

وأوضح الحسناوي ان "الجولة الميدانية جرت بمعيِّة فريقٍ من مفتشية آثار محافظة وبالتنسيق مع أساتذة متخصصين من جامعة الكوفة وعدد ٍمن الباحثين المعنيين بالشأن الآثاري".

بدوره أشاد رئيسُ الهيأة العامة للآثار والتراث علي شلغم "بجهود الدكتور منتصر الحسناوي وسعيِّه الدؤوب لتعبئة جميع الطاقات والإمكانيات المتاحة للتعريف بمخاطر ظاهرة التغيَّر المناخي في شتى مجالات بما في ذلك تأثيرها على الأرث الحضاري والثقافي للعراق"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "هذه الجهود الحثيثة تأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي وتوجيهات وزير الثقافة والسياحة والآثار فكاك البدران لتهيئة بنية تحتية قادرة على الصمود بوجه تداعيات ظاهرة التغيَّر المناخي".

وأضاف أن "تلك الجهود تسترشد ُبالدراسات والبحوث العلمية ونُظم المعرفة المحلية للحفاظ على الآثار والمواقع التراثية".

الجدير بالذكر أن موقع كنيسة الأقيصر الآثاري في محافظة من المواقع المتأثرة سلباً بعوامل التغيّرات المناخية باتت تشكل مشكلة حقيقية تهدد باندثارها".