بعد توجيه السيد الصدر.. سرايا السلام تطرد المدعو "صمد ابوكاظم" من تشكيلاتها

وذكرت السرايا في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناءً على توجيهات القائد السيد (أعزه الله) وكمرحلة أولى، تقرر طرد المدعو (صمد ابو الفرطوسي) من تشكيلات سرايا السلام"، مضيفة، "على الجميع مقاطعته وعدم التعامل معه".وفي وقت سابق من اليوم، طالب زعيم التيار الشيعي السيد مقتدى الصدر، سرايا السلام بطرد المنتمين لتشكيل "أزهريون".