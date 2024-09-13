عوائل خرجت من منازلها وحالات اختناق بالجملة.. ازمة حريق البصرة تتفاقم

وقال مراسل في المحافظة، أن بعض العوائل خرجت من الشقق القريبة من حريق المخازن التجارية بسبب النيران والدخان المتصاعد منها بمدينة العشار وسط .وأضاف، انه تم تسجيل حالات اختناق كثيرة لرجال الدفاع المدني واحد الصحفيين، مشيرا الى انه تم نقلهم الى المستشفى القريب.