السيطرة على حريق البصرة "الضخم".. هذا ما احدثه

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، انه "استطاعت فرق دفاع البصرة، اخماد حادث حريق نشب في احد المحلات التجارية لبيع المواد المنزلية والبلاستيك في الداكير بوقت قياسي ومهنية عالية باستخدام العجلات التخصصية والساندة وكذلك السليمة (السنوركل) ذات السلم 54 م".وبينت ان "البناية مخالفة لشروط السلامة ولقانون الدفاع المدني ومشيدة من مواد الـ(كابوند والجينكو واجزاء من السندويج بنل)".وبحسب مراسل السومرية، فان الحريق استمر من 6 ساعات، وشاركت من 40 عجلة حوضية، وتضررت من 15 محلاً واكثر من 4 مخازن.وبين، ان "مديرية الدفاع المدني استعانت بجهد اطفاء النفط والموانئ والدوائر الصحية و الخدمية الساندة من البلدية والماء والمجاري".