اللامي يدعو رؤساء فروع نقابة الصحفيين للمساهمة الفاعلة في بناء وإعمار العراق

وقال اللامي في كلمة له خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين العراقيين بحضور رؤساء فروع النقابة والهيئات الادارية فيها، "ندعو رؤساء فروع النقابة في المحافظات الى ضرورة العمل الجاد والمخلص في تفعيل دورهم المهني والاعلامي في المحافظات وتوسيع دائرة عملهم لتشمل الأقضية والنواحي من اجل المساهمة الفاعلة في بناء واعمار وسيادته والحفاظ على وحدته وتمثيل النقابة خير تمثيل في ساحات عملهم وبما يعزز دورها الفاعل في المجتمع" .واكد اللامي على "اهمية ابراز دور فروع النقابة في التعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات وممارسة الدور المساند لها لرصد ومتابعة كافة الامور التي من شأنها الارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني والاجتماعي لأبناء المحافظة وابراز الجوانب الإيجابية إعلاميا" .وعلى هامش الاجتماع حضر عدنان الجحيشي عضو النواب لجنة مكافحة المخدرات زيارته لنقابة الصحفيين الذي اثنى على دور نقابة الصحفيين والآسرة الصحفية في التصدي لهذه الافة التي تهدد المجتمع وتعرض مستقبل شبابه للخطر، داعيا الى تضافر الجهود واسناد مؤسسات الدولة لمحاربة ومكافحة المخدرات، بحسب البيان.وعبر الجحيشي عن اعتزازه وتقديره لمبادرة نقيب الصحفيين في اقامة مؤتمر اعلامي موسع وعلى مستوى تتبناه نقابة الصحفيين العراقيين وتشارك فيه كافة الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات العملية لمواجهة خطر المخدرات ومروجيها .