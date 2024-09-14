انتهت "فترة الحرائق القاسية" في العراق.. ترتيب المحافظات الأكثر "اشتعالًا" خلال 12 شهرا الماضية

وبحسب فان سجل خلال النصف الأول من العام الحالي من 8 الاف حريق مقارنة بأكثر من 16 الف حريق، غير ان معايير احتساب الحرائق بالنسبة للداخلية غير واضحة، حيث من الممكن ان تكون الداخلية قد احتسبت عدد الحرائق العنيفة خلال النصف الأول من هذا العام والبالغة من 8 الاف حريق، وقارنتها بعدد أنواع كثيرة من الحرائق العام الماضي مثل العنيفة والمتوسطة، وهذا ما يجعل المقارنة غير مستقيمة.الا ان المواقع العالمية المختصة برصد الحرائق عبر الأقمار الصناعية، تشير الى ان وحتى شهر أيلول الجاري، سجل من 8200 حريق، مقابل من 9 الاف حريق لنفس الفترة من العام الماضي 2023.وتتبعت السومرية نيوز بشكل خاص، المحافظات الأكثر تسجيلا للحرائق خلال الـ12 شهرا الماضية أي من الان رجوعا وحتى شهر أيلول من العام الماضي 2023.وتظهر البيانات انه في الأشهر الـ 12 الماضية في العراق، كانت المنطقة التي شهدت أكبر عدد من إنذارات الحرائق هي محافظة المثنى، وهو مرتفع بشكل غير عادي مقارنة بعدد الحرائق في نفس الفترة منذ عام 2012.وبينما تصدرت المثنى جميع المحافظات العراقية بعدد الحرائق، جاءت بالمرتبة الثانية، تليها الانبار، وهذه المحافظات ضمن التصنيف المرتفع بشكل غير عادي.وتأتي بالمرتبة الرابعة، بتصنيف عالي، ثم ودهوك وبابل وديالى وصلاح الدين وذي قار ونينوى والقادسية والتأميم السليمانية، وجميع هذه المحافظات ضمن المستوى الطبيعي للحرائق.بعد ذلك تأتي واسط، واربيل، وبغداد ثم البصرة، في المرتبة الأخيرة وضمن المستوى القليل.