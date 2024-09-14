البصرة.. المئات يتظاهرون لدعم تعديل "الأحوال الشخصية"

وقال مراسل السومرية، ان المئات من اهالي نظموا وقفة مؤيدة لقانون الاحوال الشخصية أمام مكتب النواب في المحافظة.يذكر أن جدول أعمال النواب لجلسة يوم الاثنين المقبل، تضمن فقرة "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و 10".