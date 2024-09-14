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مركز اقتصادي يدعو الحكومة إلى هيكلة وفصل الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل

محليات

2024-09-14 | 11:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مركز اقتصادي يدعو الحكومة إلى هيكلة وفصل الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل
404 مشاهدة

وجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم السبت، دعوة مفتوحة للحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة العراقية إلى إعادة هيكلة وفصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيانٍ ورد لـ السومرية نيوز، إن "المركز يدعو الحكومة إلى الحل الأمثل من أجل فصل الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وجعلها شركة أو هيئة مستقلة أسوةً بجميع الشركات والنواقل الوطنية في جميع دول العالم".

ودعا الحلو إلى "تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء بحضور الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الطيران العالمي من أجل وضع خطة وبرنامج علمي متكامل وخلال فترة زمنية محددة تشرف عليها لجنة عليا لإجراء هيكلة حقيقية ومدروسة تليق بتأريخ شركة الخطوط العراقية العريقة والتي تأسست في عام "1945.

وأضاف أن "الخطوط الجوية العراقية مرت خلال آخر 30 سنة الماضية بمراحل عصيبة تمثلت في العقوبات والحظر الجوي إبان احتلال العراق للكويت وثم المرحلة التي تلت عام 2003 والتي شهدت مرحلة مغايرة وعدم استقرار في الإدارة والمفاصل العامة للشركة والتغيّرات في المديرين وعدم تسمية شخصية مختصة بعيدةً التدخلات السياسية".

واوضح أن "الفساد الإداري في عدد من مفاصل الشركة قد ساهم في تشتتها وعدم تطويرها وتقديم خدمات غير جيدة في ظل تطور عالمي في مجال الطيران، مؤكداً أن شركة الخطوط الجوية العراقية تعاني من الفساد والإهمال بسبب الصراع عليها باعتبارها مصدراً مهماً للمال والنفوذ".

واختتم الحلو حديثه "بدعوة إلى الجميع للتكاتف من أجل إعادة رسم هذا الصرح الكبير المتمثل بشركة الخطوط الجوية العراقية وإعادتها إلى المسار الصحيح وتقديم الخدمات بشكلٍ أمثل والعمل على رفع المعوقات والمشاكل والعقوبات من أجل عودة الطائر الأخضر للتحليق في سماء ومطارات العالم، إضافة إلى تعزيز عمل الشركة بما يليق باسم العراق والتي تعدّ الخطوط جزءاً من تاريخ واسم البلد ومرتبطة ارتباطاً مباشراً مع المواطن العراقي وتمثل الوجه المشرق للعراق على المستوى العربي والعالمي".
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الخطوط الجوية العراقية

وزارة النقل

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