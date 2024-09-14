استثمارها فيه "هدر وفساد".. مطالبات بإرجاع "الكراجات" إلى عهدة وزارة النقل

وقال مراقبون، لـ السومرية نيوز، إن "موضوع استثمار يعد خطوة خاطئة وسيفتح باباً جديداً للهدر والفساد".وشددوا على ضرورة "إرجاع الكراجات إلى عهدة لمنع الفساد والهدر".يذكر انه في آب المنصرم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، غلق 10 ساحات متخذة "گراجات" لوقوف العجلات في جانبي الكرخ والرصافة، داعية أصحاب ساحات الوقوف اكمال اوراقهم بـ"سرعة".وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع الخطة الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام (عليه السلام) والعمليات الاستباقية التي تجريها قطعاتنا الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، تواصل لجنة متابعة الساحات (الگراجات) والمعارض في قيادتنا بالاشتراك مع مفارز من (افواج طوارئ الكرخ والرصافة ومفارز من الدوائر البلدية وشرطة أمانة بغداد) تفتيشاتها الدورية لساحات وقوف العجلات والگراجات والتأكد من اتخاذها اجراءات الأمن والسلامة وحصولها على الموافقات الأصولية".وأضافت انه "تم غلق عدد من الساحات العشوائية وغير النظامية في جانبي الكرخ والرصافة".ودعت قيادة عمليات "جميع اصحاب الگراجات والساحات بسرعة إكمال أوراقهم الثبوتية والأصولية لضمان استمرارية ممارستهم المهنة مع الجهات ذات الاختصاص في امانة لتجنبهم المسائلة القانونية".*خطة شاملةيذكر انه في منتصف العام الماضي، أعلنت عن "خطة شاملة" لتنظيم عمل النقل الخاص، وحملة لمكافحة الكراجات غير النظامية.وذكر بيان للوزارة، انه "على أثر الزيارات الميدانية المتكررة لمعالي وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجولاته الميدانية لتفقد عمل المرائب الحكومية والاستماع لشكاوى السائقين، دشنت بالتنسيق مع الجهات الامنية والخدمية خطة شاملة لتنظيم عمل النقل الخاص، ومكافحة الكراجات غير النظامية"، مشيرة إلى "مواصلة الشركة العامة لادارة النقل الخاص حملة اغلاق المرائب غير النظامية في العاصمة بغداد، تمهيدا لشمول جميع المحافظات بتلك الحملة".واضاف البيان، ان كوادر وبالتنسيق مع قيادة عمليات وشرطة وأفواج الطوارئ ومديريات المرور التابعة لوزارة الداخلية، تواصل حملة غلق جميع الساحات العشوائية وإيقاف عمل جميع خطوط النقل التي تعمل خارج ضوابط وسياقات عمل الشركة العامة لادارة النقل الخاص.واكد البيان، أن الحملة انطلقت إثر توجيه رئيس الوزراء القوات الامنية وأمانة بمساندة عمل وزارة النقل، على أثر زيارة لوزير النقل رزاق محيبس السعداوي إلى كراج النهضة.وزاد البيان، ان توجيهات رئيس شملت مساعدة في غلق الساحات المخالفة، وايضا وضع مفارز للحد من ظاهرة النقل غير النظامي ، منوهاً، أن الحملة تستهدف أيضا "الحد من ارباك العمل في جانب من العاصمة بغداد".وتابع، ان الحملة تشمل "اصحاب المركبات الذين يقفون في الشوارع والتقاطعات المقابلة للمرائب الحكومية، والذين ستتعامل معهم الجهات الرقابية التابعة للوزارة بشكل حازم وفقا للتعليمات والقانون، وبالتنسيق مع القوات الامنية".وأكد البيان، ان الخطة الشاملة ستبقى مستمرة حتى إغلاق كافة الساحات والكراجات غير النظامية وتنظيم حركة النقل الخاص بالتنسيق مع القوات الأمنية.