Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصر.. قتلى ومصابون بتصادم قطارين في الزقازيق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

استثمارها فيه "هدر وفساد".. مطالبات بإرجاع "الكراجات" إلى عهدة وزارة النقل

محليات

2024-09-14 | 11:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استثمارها فيه &quot;هدر وفساد&quot;.. مطالبات بإرجاع &quot;الكراجات&quot; إلى عهدة وزارة النقل
999 مشاهدة

توالت مطالبات، اليوم السبت، بإرجاع الكراجات إلى وزارة النقل وعدم استثمارها، وسط تحذيرات من ان يكون استثمارها باب للهدر والفساد.

وقال مراقبون، لـ السومرية نيوز، إن "موضوع استثمار يعد خطوة خاطئة وسيفتح باباً جديداً للهدر والفساد".

وشددوا على ضرورة "إرجاع الكراجات إلى عهدة وزارة النقل لمنع الفساد والهدر".

يذكر انه في آب المنصرم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، غلق 10 ساحات متخذة "گراجات" لوقوف العجلات في جانبي الكرخ والرصافة، داعية أصحاب ساحات الوقوف اكمال اوراقهم بـ"سرعة".

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع الخطة الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) والعمليات الاستباقية التي تجريها قطعاتنا الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، تواصل لجنة متابعة الساحات (الگراجات) والمعارض في قيادتنا بالاشتراك مع مفارز من (افواج طوارئ بغداد الكرخ والرصافة ومفارز من الدوائر البلدية وشرطة أمانة بغداد) تفتيشاتها الدورية لساحات وقوف العجلات والگراجات والتأكد من اتخاذها اجراءات الأمن والسلامة وحصولها على الموافقات الأصولية".

وأضافت انه "تم غلق عدد من الساحات العشوائية وغير النظامية في جانبي الكرخ والرصافة".

ودعت قيادة عمليات بغداد "جميع اصحاب الگراجات والساحات بسرعة إكمال أوراقهم الثبوتية والأصولية لضمان استمرارية ممارستهم المهنة مع الجهات ذات الاختصاص في امانة بغداد لتجنبهم المسائلة القانونية".

*خطة شاملة

يذكر انه في منتصف العام الماضي، أعلنت وزارة النقل عن "خطة شاملة" لتنظيم عمل النقل الخاص، وحملة لمكافحة الكراجات غير النظامية.

وذكر بيان للوزارة، انه "على أثر الزيارات الميدانية المتكررة لمعالي وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجولاته الميدانية لتفقد عمل المرائب الحكومية والاستماع لشكاوى السائقين، دشنت وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات الامنية والخدمية خطة شاملة لتنظيم عمل النقل الخاص، ومكافحة الكراجات غير النظامية"، مشيرة إلى "مواصلة الشركة العامة لادارة النقل الخاص حملة اغلاق المرائب غير النظامية في العاصمة بغداد، تمهيدا لشمول جميع المحافظات بتلك الحملة".

واضاف البيان، ان كوادر وزارة النقل وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وشرطة بغداد وأفواج الطوارئ ومديريات المرور التابعة لوزارة الداخلية، تواصل حملة غلق جميع الساحات العشوائية وإيقاف عمل جميع خطوط النقل التي تعمل خارج ضوابط وسياقات عمل الشركة العامة لادارة النقل الخاص.

واكد البيان، أن الحملة انطلقت إثر توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القوات الامنية وأمانة بغداد بمساندة عمل وزارة النقل، على أثر زيارة لوزير النقل رزاق محيبس السعداوي إلى كراج النهضة.

وزاد البيان، ان توجيهات رئيس مجلس الوزراء شملت مساعدة وزارة النقل في غلق الساحات المخالفة، وايضا وضع مفارز للحد من ظاهرة النقل غير النظامي ، منوهاً، أن الحملة تستهدف أيضا "الحد من ارباك العمل في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".

وتابع، ان الحملة تشمل "اصحاب المركبات الذين يقفون في الشوارع والتقاطعات المقابلة للمرائب الحكومية، والذين ستتعامل معهم الجهات الرقابية التابعة للوزارة بشكل حازم وفقا للتعليمات والقانون، وبالتنسيق مع القوات الامنية".

وأكد البيان، ان الخطة الشاملة ستبقى مستمرة حتى إغلاق كافة الساحات والكراجات غير النظامية وتنظيم حركة النقل الخاص بالتنسيق مع القوات الأمنية.
>> انضم الى السومرية على واتساب 

كراجات

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-14
Biotic
Play
Biotic
الصحة النفسية للمراهقين، مقاومة الشيخوخة، والمكملات الغذلئية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-13
Play
الصحة النفسية للمراهقين، مقاومة الشيخوخة، والمكملات الغذلئية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-13
Fan News
Play
Fan News
حفلة احمد سعد - حلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2024-09-13
Play
حفلة احمد سعد - حلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2024-09-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-13
Play
13-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-13
Play
نشرة ١٣ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-13
من الأخير
Play
من الأخير
برومو من الأخير
06:00 | 2024-09-13
Play
برومو من الأخير
06:00 | 2024-09-13
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع عزت الشابندر | 2024
16:30 | 2024-09-12
Play
مقابلة خاصة مع عزت الشابندر | 2024
16:30 | 2024-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
Play
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
Morning Live
Play
Morning Live
العناية والاكريليك والاخطاء الشائعة في الاستخدام - حلقة ١١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-12
Play
العناية والاكريليك والاخطاء الشائعة في الاستخدام - حلقة ١١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
Play
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-14
Biotic
Play
Biotic
الصحة النفسية للمراهقين، مقاومة الشيخوخة، والمكملات الغذلئية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-13
Play
الصحة النفسية للمراهقين، مقاومة الشيخوخة، والمكملات الغذلئية - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-13
Fan News
Play
Fan News
حفلة احمد سعد - حلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2024-09-13
Play
حفلة احمد سعد - حلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2024-09-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-13
Play
13-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-13
Play
نشرة ١٣ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-13
من الأخير
Play
من الأخير
برومو من الأخير
06:00 | 2024-09-13
Play
برومو من الأخير
06:00 | 2024-09-13
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع عزت الشابندر | 2024
16:30 | 2024-09-12
Play
مقابلة خاصة مع عزت الشابندر | 2024
16:30 | 2024-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
Play
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
Morning Live
Play
Morning Live
العناية والاكريليك والاخطاء الشائعة في الاستخدام - حلقة ١١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-12
Play
العناية والاكريليك والاخطاء الشائعة في الاستخدام - حلقة ١١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
Play
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
اخترنا لك
في بغداد.. عدسة السومرية توثق الاحتفال بالمولد النبوي
12:22 | 2024-09-14
مركز اقتصادي يدعو الحكومة إلى هيكلة وفصل الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل
11:19 | 2024-09-14
البصرة.. المئات يتظاهرون لدعم تعديل "الأحوال الشخصية"
10:31 | 2024-09-14
عدسة السومرية توثق الأجواء داخل الحضرة الحنفية قبيل انطلاق فعاليات حفل المولد النبوي
10:11 | 2024-09-14
الوقف السني يكشف اخر استعداداته لاحتفالية المولد النبوي الشريف
10:09 | 2024-09-14
مشاجرة بين اب وابنه تنتهي بموت الأخير في واسط
09:45 | 2024-09-14
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.