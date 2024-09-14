في بغداد.. عدسة السومرية توثق الاحتفال بالمولد النبوي

تنشر السومرية نيوز، صوراً من مدينة الأعظمية شمالي العاصمة تشهد احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتظهر الصور جانباً من الاحتفال بذكرى ميلاد النبي (ص) وسط حضور جماهيري كبير.

ويحتفل المسلمون بالمولد النبوي في 12 ربيع الأول من كل عام وفق التقويم الهجري، وفي يعتبر هذا عطلة رسمية.

أدناه صور بعدسة السومرية..