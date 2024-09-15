ما هي عقوبة من يقود مركبة بدون إجازة سوق؟

وذكرت الوزارة في مقطع الفيديو الذي تابعته السومرية نيوز، ان "عقوبة من يقود مركبة بدون إجازة تصل الى من شهر الى 3 أشهر مع غرامة مالية تصل الى 200 الف دينار".