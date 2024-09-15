في الحارثية والمنصور.. اغلاق 14 مركزا وعيادة تجميل

– محلي

أعلنت لجنة الغلق المركزية في دائرة التفتيش في وزارة الصحة، عن اغلاق 14 مركزا وعيادة تجميل ببغداد.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "قامت باغلاق (14) مركزا وعيادة مخالفة تعمل في مجال التجميل في منطقتي الحارثية والمنصور ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

فيما اكد مدير عام دائرة التفتيش صباح نوري الخزعلي ان "مدد الغلق تراوحت بحسب نوع المخالفات"، مشيرا الى ان "الغلق جاء عقب زيارات تفتيشية مسبقة من فرق قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش في اطار الجهد المنفذ لمتابعة ومراقبة المؤسسات الصحية الخاصة للصالح العام".