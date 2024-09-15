العدل تعفي مسؤولين اثنين في سجن العدالة

وقات الوزارة في بيان، إن "وزير العدل شواني، قام بزيارة مفاجئة لسجون في الكاظمية، حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بالنزلاء للاستماع إلى شكواهم".

وأضاف أن شواني "وجه خلال الزيارة بإعفاء المعاون الفني ومسؤول شعبة الشؤون الداخلية من مناصبهم في سجن 2، بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم خلال أيام العطل، مما أثر على سير العمل".

ولفت بيان الوزارة الى أن وزير العدل "وجه بمتابعة إجراءات إخلاء من السجون، وفقا لتوجيهات الوزراء، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون، وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".