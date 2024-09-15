ظاهرة مخيفة تنتشر في العراق.. 357 ألف حالة مسجلة خلال 4 سنوات

– محلي

اعلن المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، عن تسجيل أكثر من 357 ألف حالة طلاق خلال 4 سنوات في العراق، باستثناء إقليم .

وقال الغراوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عدد حالات الطلاق خلال هذه السنوات الاربعة، هو تحديدا 357887 حالة، والذي يمثل ارتفاعاً مخيفاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع".

ووفق إحصائيات القضاء فإن "عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق، في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة، وعام 2023 (71016) حالة، و(45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2024".

وخلال العقد الممتد بين 2004 و2014، بحسب الغراوي، "انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال المدّة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2.6 مليون زواج، عدا إقليم كردستان".

ويعزو الغراوي أسباب زيادة معدلات الطلاق، الى "عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء، مع ارتفاع المشاكل الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني والمشكلات الاقتصادية"، وفق .

ودعا الغراوي لإطلاق "حملة توعوية بشأن مخاطر الطلاق وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها"، بحسب تعبيره.