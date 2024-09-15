من هي الجهة المسؤولة عن دخول مواد البناء للمناطق الزراعية والسكنية؟

– محلي

حدد قائد عمليات الفريق وليد خليفة التميمي، المسؤولة عن دخول مواد البناء للمناطق الزراعية والسكنية.

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "عمليات ليس لها الصلاحية بمنح أي الموافقة على البناء سواء كانت في الأراضي الزراعية أو الطابو الصرف".

وأوضح، أنه "بإمكان المواطنين مراجعة الدوائر الإدارية ضمن المنطقة واستحصال الموافقات الرسمية بشأن دخول مواد البناء، كونها المختصة في هذا الشأن".