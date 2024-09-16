ازدحامات بغداد.. قائمة بشوارع "لا ينصح" بسلوكها الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بابرز الشوارع المزدحمة في الان، حيث تشهد العاصمة ازدحامات متنوعة بين طويلة ومتقطعة ولاسيما على الطرق السريعة الرئيسية.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



سريع دورة يوسفية بالتقاطع مع شارع المصافي وجسر الطابقين ازدحام متصل



شارع قطر الندى وجسر الجادرية



ازدحام طويل على سريع وجسر الدورة لغاية نزلة



بين الجسر العنكبوتي ومجسر الأمانة



مجسر الربيعي ومجسر العلوية



سريع القناة عند جسر الرستمية ومفرك وشارع المشتل



شارع بور وشارع صفي الدين الحلي



من مجسر العلوية الى نفق النداء ازدحام السايدين



شارع المشاتل ازدحام



شارع ونفق وجسر باب المعظم وازقة مدينة الطب بالكامل



شارع الجمهورية وشارع الرشيد وجسر الجمهورية وشارع يافا



شارع 14 تموز وشارع دمشق والعلاوي



سريع المطار لغاية مجسر القادسية









وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع دورة يوسفية بالتقاطع مع شارع المصافي وجسر الطابقين ازدحام متصلشارع قطر الندى وجسر الجادريةازدحام طويل على سريع وجسر الدورة لغاية نزلةبين الجسر العنكبوتي ومجسر الأمانةمجسر الربيعي ومجسر العلويةسريع القناة عند جسر الرستمية ومفرك وشارع المشتلشارع بور وشارع صفي الدين الحليمن مجسر العلوية الى نفق النداء ازدحام السايدينشارع المشاتل ازدحامشارع ونفق وجسر باب المعظم وازقة مدينة الطب بالكاملشارع الجمهورية وشارع الرشيد وجسر الجمهورية وشارع يافاشارع 14 تموز وشارع دمشق والعلاويسريع المطار لغاية مجسر القادسية