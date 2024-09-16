مخاوف من "إبادة بيئية" في الديوانية.. محطة خيري ترمي مياه المجاري في النهر مباشرة

وقال مدير بيئة مخلص حاكم للسومرية نيوز، ان "محطة معالجة الصرف الصحي "محطة خيري" الرئيسية جنوب الديوانية، ترمي المخالفات ومياه الصرف الصحي في النهر مباشرة دون معالجة"، مشيرا الى ان "هذا يؤثر على نوعية بالديوانية من الناحية الكيميائية والبايلوجية".وأوضح ان "المشكلة الأكبر هو وجود ممر مائي الى مجمع ماء حي الاكراد وهذا يشكل كارثة بيئية"، مبينا ان "هناك دعاوى كثيرة بالمحكمة ضد دائرة المجاري والغرامات تصل لمليارات وبشكل تراكمي شهريا دون معالجة".وبين ان "دائرة المجاري اكدت انها ستقوم بتحويل مذب الى مبزل"، مؤكدا ان "المياه الملقاة في النهر تحمل خطر وجود مواد كيماوية وأنواع كبيرة وخطيرة من البتكريا كون بعض تأتي من الصرف الصحي للمستشفيات بشكل مباشر وتطرح الى محطة خيري ثم الى النهر".