بحوزتهم اكثر من 13 كيلو حشيشة.. جنايات الكرخ: الإعدام لتاجري مخدرات

وذكر لمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم العثور على أكياس عدد 98 تحتوي على 13.65 كيلو غرام من مادة الحشيشة في منزل جنوب يستخدم لخزن المواد المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".