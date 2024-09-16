السجن المؤبد لإرهابي انتمى إلى عصابات داعش في الانبار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي اشترك بعمليات اجرامية استهدفت القوات الأمنية واعاقة تقدمها عمليات التحرير عام 2014 من خلال قيامه بتفخيخ شوارع مدينة هيت".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 3 و 5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".