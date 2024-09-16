تعليمات جديدة حول آلية الحصول على عملة الدولار لأغراض السفر

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم وضع آلية جديدة الحصول على عملة الدولار لأغراض السفر للخارج".▪️المتطلبات:1. جواز سفر عراقي نافذ مع تأشيرة أو إقامة نافذة.2. هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية أو البطاقة الموحدة.3. بطاقة السكن.4. تذكرة سفر نافذة.5. تعهد بعدم شراء النقد الأجنبي من جهة أخرى داخل خلال مدة (شهر).6. يجب أن يكون المسافر عراقي الجنسية ويبلغ من العمر أكثر من (18) عاماً.▪️آلية الشراء:1. يجب إيداع مبلغ بالدينار العراقي في فرع المصرف حصراً شرط أن يعادل المبلغ بالدينار العراقي قيمة حصة ذات المبلغ بالدولار المخصص للسفر.2. يكون تسلم حصة الدولار من منفذ في الدولي (صالة بابل) حصراً وعن طريق تسليم فيشة الإيداع الممنوحة للزبون عندما أودع المبلغ بالدينار العراقي.3. أقصى مدة للإيداع قبل موعد السفر هي ثلاثة أيام.4. لا يتم تسليم الدولار للمسافر إلا بعد إكمال إجراء السفر (Boarding pass) وبعد الانتهاء من إجراءات ختم الجواز.5. سيكون منفذ المصرف في الدولي المخصص لأغراض تسليم دولار المسافرين متوفر طيلة أيام الأسبوع ولمدة 24 ساعة يومياً.