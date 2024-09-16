لجنة نيابية: مدير دائرة الرقابة بوزارة النفط يدير عصابة ويعاني من أزمات نفسية

– محلي

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، مدير دائرة الرقابة بوزارة النفط زياد حمد عبيد، بتشكيل عصابة داخل دائرته لممارسة التعسف ضد الموظفين، فيما اشارت الى انه يعاني من أزمات نفسية.

وقالت عضو اللجنة انتصار لـ السومرية نيوز، "تلقينا شكوى لمجموعة من الموظفين في دائرة الرقابة التابعة لوزارة النفط، تفيد بأن للدائرة زياد حمد عبيد، يمارس تعسفًا في استخدام السلطة ويعاني من أزمات نفسية أثرت سلبًا على الأداء الرقابي في الوزارة".

وأضافت "وفقًا للشكاوى، فإن المدير يمارس ضغوطًا على اللجان التحقيقية لتتماشى مع مصالحه الشخصية، ويُزعم أنه يدير ما يُسمى بـ"العصابة" داخل الدائرة للتغطية على ممارساته بحق الموظفين"، مشيرة الى ان " هذا الوضع أدى إلى تقديم العديد من الموظفين طلبات نقل خارج الدائرة، تعبيرًا عن استيائهم من البيئة العملية الحالية".

وتابعت "قمنا بتوجيه كتاب رسمي إلى يتضمن تفاصيل الخروقات والممارسات المذكورة، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيقية محايدة للتحقيق في هذه الادعاءات"، مؤكدة "على ضرورة خضوع المدير المذكور لتحقيق على أعلى المستويات، نظرًا لأهمية الرقابة في محاربة الفساد وضمان النزاهة في العمل الحكومي".

وبينت "من منطلق مسؤوليتنا كمشرعين ومراقبين للأداء الحكومي، نؤكد التزامنا بملاحقة أي شبهات فساد أو استغلال للمال العام أو السلطة، أو التعامل بروح طائفية بعيدة عن المهنية"، لافتة الى "اننا ملتزمون بضمان بيئة عمل عادلة وشفافة لجميع الموظفين، وسنعمل بلا كلل لتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات".