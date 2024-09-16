السومرية نيوز تنشر أسماء المشمولين بالتعيينات الأخيرة

– محلي

تنشر وكالة السومرية نيوز، ربط أسماء المشمولين بالتعيين على ملاك التعليم العالي والبحث العلمي والبالغ عددهم 2749 شخصا والذين صدر الامر الوزاري الخاص بهم.

وادناه الأمر الوزاري وأسماء المشمولين:

