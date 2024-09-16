تشوبه مخالفات عدة.. تساؤلات حول جدوى استثمار كراج مطار بغداد ومطالبات باعادته للنقل

– محلي

يجد الكثيرون ان هناك مخالفات عدة تشوب عقد استثمار كراج وسط مطالبات باعادته الى .

ملياران ونصف الميار تستحصل شهريا من أموال العراقيين بضمنهم الموظفين في المطار منهم وحتى الطيارين وغيرهم وسط تساؤلات تحتاج لاجوبة واضحة من الحكومية حول ما هو الجدوى من منح مواقف المطار للاستثمار؟

في وقت يطالب مختصون بإلغاء العقد الاستثماري الذي تشوبه مخالفات عدة.