موجة الامطار تبدأ في العراق وغالبية المحافظات تودع الدرجات الاربعينية

– محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، بدء موجة الامطار في الأسبوع الحالي، فيما اشارت الى ان غالبية المحافظات ودعت الدرجات الاربعينية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً يتحول إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية، بينما يكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً"، مبينة أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

واضافت أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وغائماً في مع زخات مطر خفيفة وتكون متوسطة الشدة على المرتفعات الجبلية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت المقبل، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في البلاد".