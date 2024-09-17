السجن المؤبد لتاجري مخدرات في واسط

وذكر المركز الاعلامي لمجلس الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته ثلاثة كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبط بحوزة المدان الآخر واحد كيلو غرام وتسعمائة وثلاثين غرام من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولا من و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".