حريق الزعفرانية يتسبب باطفاء محطة كهرباء جنوب بغداد الحرارية

– محلي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن إطفاء محطة جنوب الحرارية بسبب الحريق الذي اندلع .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محطة توليد كهرباء جنوب الحرارية تم اطفاؤها احترازيا، نتيجة نشوب حريق في سرداب القابلوات الخاص بالوحدات التوليدية".

وأضافت انه "تمت السيطرة الان بنسب كبيرة من قبل العاملين وفرق الحماية الذاتية والسلامة في المحطة ومن الدفاع المدني وفرق الإطفاء"، لافتة الى انه "جرى أطفاء التوليدية والشبكة والمحطة التحويلية وخطوطها في المحطة بعد عزل مكان الحادث للحفاظ عليها".

وذكرت ان "وزير الكهرباء وجه بإجراء تحقيق حول اسباب الحادث، على أن ترفع توصياته بشكل عاجل".