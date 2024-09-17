لجنة النفط والغاز النيابية تتحرك لاستضافة مدراء التشكيلات النفطية.. هذا السبب

وقال المتحدث باسم اللجنة، علي شداد الفارس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعتمد لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعة النيابية على متابعة أعمال الوزارات والشركات والدوائر المعنية بالنفط والغاز في الاتحادية ومن منطلق الشعور بالمسؤولية فأن اللجنة ستكرس جهدها وعملها لتحقيق الهدف المنشود".وأضاف، انه "من بعد استضافتها لمدير عام تسويق النفط الخام (سومو) ومدير عام نفط (المدير المكلف) ستستضيف في عشر من ايلول وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا مدير عام دائرة الرقابة الداخلية في بعد ورود وثائق ومستندات تشير الى وجود خروقات وإخفاقات في أداء الدائرة المذكورة".وأتم الفارس، "كما ان اللجنة وجهت كتابا رسميا الى لتبليغ الشخص المعني".