مصرع عائلة بحادث سير جنوبي صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمسة أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم اثر حادث سير مروع في منطقة النباعي".

وأضاف المصدر أن "الضحايا هم من أهالي قضاء الدجيل"، مشيرا الى "نقلهم الى مستشفى قريب".