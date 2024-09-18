وصول طائرة المساعدات العراقية الطبية الى مطار بيروت

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "طائرة المساعدات الطبية وصلت صباح الى بيروت بحضور القائم بأعمال ندى مجول ووزير الصحة اللبناني فراس الابيض".واضاف ان "ذلك جاء بعد فتح الجسر الجوي بين والعراق على اثر تفجيرات البايجر امس".