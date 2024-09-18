الصحة توضح بشأن الحريق الذي اندلع بمبنى الوزارة

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، "توضح انه تم اخماد حريق بسيط في احد الغرف بمقر مركز الوزارة وتم السيطرة بالحال من قبل فرق الدفاع المدني ولم يخلف اي خسائر".

وأفاد أمني في وقت سابق من الأربعاء بأن حريقا لم تعرف طبيعته نشب في أحد طوابق في بغداد، مبينا انه تم إخلاء جميع الموظفين كإجراء احترازي.